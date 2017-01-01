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На ВДНХ продолжается возведение спортивно-развлекательного комплекса тюбинговых горок "Ракета"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12.12 23:43
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На ВДНХ продолжается монтаж спортивно-развлекательного комплекса тюбинговых горок "Ракета". Открытие - на площади Промышленности уже 22 декабря. Комплекс будет иметь два спуска: один высотой 20 и длиной 180 метров и второй пониже — для маленьких детей и всех, кто боится высоты, — 12 м и длиной 120 м. Одновременно кататься с горок смогут до 100 человек.
Уже началось декоративное оформление всей конструкции и подготовка спусков под заливку специальным раствором, который позволит комфортно кататься и при небольшом "плюсе".
За аренду тюбингов платить не придется и поднимать их самостоятельно наверх тоже — для этого будут
работать специальные подъемники. Для детей будет организован прокат шлемов.

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