На ВДНХ продолжается возведение спортивно-развлекательного комплекса тюбинговых горок "Ракета"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 12.12 23:43
-
- 13
Уже началось декоративное оформление всей конструкции и подготовка спусков под заливку специальным раствором, который позволит комфортно кататься и при небольшом "плюсе".
За аренду тюбингов платить не придется и поднимать их самостоятельно наверх тоже — для этого будут
работать специальные подъемники. Для детей будет организован прокат шлемов.
- 13
Комментарии (0)