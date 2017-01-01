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Иномарка сбила двух пешеходов и скрылась с места ДТП на Липецкой улице на юге столицы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
12.12 23:59
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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На дублёре улицы Липецкая, напротив дома № 4, иномарка сбила пешеходов. По одной из версий, пешеходы переходили проезжаю часть в нескольких метрах от наземного нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель автомобили совершил наезд на людей, после чего не останавливаясь скрылся с места ДТП. Очевидцы успели запомнить примерную марку автомобиля, это "Порше Кайен" красного цвета, из гос. номера автомобиля известен цифровой набор "584". Пострадавшие получили различные травмы и после осмотра медиками были госпитализированы в больницы города. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.

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