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Приём населения в правлении ЖСК "Митино-2"

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
00:49
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Уже не первый год продолжается тяжба с жителей с, так называемой, управляющей компанией ЖСК Митино-2. Правление ЖСК во главе с "председателем" Дмитриевым Ю.М. постоянно проводит "собрания" членов ЖСК или собрание собственников. Он уже и сам запутался. Потому что в одном собрании он пытается провести собрания, но так как это невозможно, то он просто рисует два варианта протокола. Но на этом Дмитриев Ю. М. не останавливается. Он постоянно дорисовывает протоколы собраний. Так у нас имеется пять вариантов протоколов собрания 2009 года, два варианта протоколов не проведённого собрания 2013 года. И последний его опус: замена протокола № 2 собрания марта 2015 на протокол собрания, которое якобы проведено в мае 2015 года. Но поняв, что тем самым он загнал себя в угол, потому что в Мосжилинспекции нет таких документов, он вдруг решением правления ЖСК отменил решение собственников и признал это собрание недействительным.

Кроме этого в платёжках есть строка "Резервный фонд". 587 квартир исправно платят по 2 рубля с квадратного метра с 2015 года. Но никто и никогда не видел документа "Положение о резервном фонде", хотя оно, по словам Дмитриева Ю.М. принято всеобщим голосованием. Были неоднократные запросы в ходе судебных заседаний, но этот документ неуловим. И вот сейчас мы попробовали заполучить эту бумагу. Но не тут то было. Вначале он отказался разрешить его сфотографировать, потом отказался поставить свою подпись на каждой странице финансового документа. Отказался поставить печать. А зная его любовь к фальсификации, получить от него не заверенные страницы, чревато тем, что он легко может подменить эти страницы. И у нас будет один экземпляр, а в прокуратуру, для отчёта будет направлен другой. Поэтому на его требования расписаться в получении документов не читая их, мы отказались. До следующей встречи. Эти встречи у нас проходят регулярно не только в правлении, но и в залах судов.

Предыдущие репортажи об общении собственников квартир с правлением ЖСК: https://www.mreporter.ru/reports/166845; https://www.mreporter.ru/reports/166846; https://www.mreporter.ru/reports/166850.

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