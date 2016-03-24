Приём населения в правлении ЖСК "Митино-2"
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 00:49
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Кроме этого в платёжках есть строка "Резервный фонд". 587 квартир исправно платят по 2 рубля с квадратного метра с 2015 года. Но никто и никогда не видел документа "Положение о резервном фонде", хотя оно, по словам Дмитриева Ю.М. принято всеобщим голосованием. Были неоднократные запросы в ходе судебных заседаний, но этот документ неуловим. И вот сейчас мы попробовали заполучить эту бумагу. Но не тут то было. Вначале он отказался разрешить его сфотографировать, потом отказался поставить свою подпись на каждой странице финансового документа. Отказался поставить печать. А зная его любовь к фальсификации, получить от него не заверенные страницы, чревато тем, что он легко может подменить эти страницы. И у нас будет один экземпляр, а в прокуратуру, для отчёта будет направлен другой. Поэтому на его требования расписаться в получении документов не читая их, мы отказались. До следующей встречи. Эти встречи у нас проходят регулярно не только в правлении, но и в залах судов.
Предыдущие репортажи об общении собственников квартир с правлением ЖСК: https://www.mreporter.ru/reports/166845; https://www.mreporter.ru/reports/166846; https://www.mreporter.ru/reports/166850.
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