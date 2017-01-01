Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Москва наряжается к Новому году

Москва наряжается к Новому году

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:07
  • 15
  • 0

Москва наряжается к Новому году.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
01:49 | Sargo
В Москве прошел II Международный Кремлевский кадетский бал, посвященный Дню Героев Отечества и Дню Конституции
58 0
12.12 22:25 | Гринфельд Павел
Международный поезд «Москва - Париж» отправился с Белорусского вокзала в честь 10-летия со дня возобновления ж/д сообщения с Францией
53 4
10.12 23:52 | Artem_077
Новогодняя ротонда устанавливается у Большого театра в Москве