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В Североморске из кранов течёт "нефть" (ВИДЕО)

Автор:
StarS
Дата публикации:
10:27
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Грязная вода течёт из кранов у жителей Североморска. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

По словам автора видео, вместо прозрачной воды в его доме из крана течёт жидкость чёрного цвета. Больше похожая на кофе - или даже нефть. Однако этой "манне" люди не рады - ведь пользоваться такой водой практически невозможно. При этом, жидкость сомнительного качества, по словам автора видео, течёт из кранов уже целую неделю.

Однако решать проблему местные власти не торопятся. "Наша администрация на это забила"," -пишет мобильный репортёр.
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