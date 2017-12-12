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Гигантскую ёлку из автомобилей сделали в Чите

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:37
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К Новому Году - каждый готовится по-своему. Но, пожалуй, особенно оригинально - это сделали в Забайкалье.

Сообщается, что в Чите собрались представители большинства местных автоклубов. И выстроили из своих транспортных средств огромную ёлку и пару снежинок. Участие приняли более 150-ти автомобилистов. И даже экипажи ДПС не остались в стороне.

Как видно на кадрах, нарисовали звезду на вершине дерева - с помощью включённых проблесковых маячков. На всё про всё - потребовалось около двух часов.

Ну а красивее всего, судя по этим кадрам с коптера, получилось с наступлением темноты, когда водители - синхронно включили аварийки и ближний свет. Так - ёлку украсили ещё и гирляндой.
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