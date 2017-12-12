Гигантскую ёлку из автомобилей сделали в Чите
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:37
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Сообщается, что в Чите собрались представители большинства местных автоклубов. И выстроили из своих транспортных средств огромную ёлку и пару снежинок. Участие приняли более 150-ти автомобилистов. И даже экипажи ДПС не остались в стороне.
Как видно на кадрах, нарисовали звезду на вершине дерева - с помощью включённых проблесковых маячков. На всё про всё - потребовалось около двух часов.
Ну а красивее всего, судя по этим кадрам с коптера, получилось с наступлением темноты, когда водители - синхронно включили аварийки и ближний свет. Так - ёлку украсили ещё и гирляндой.
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