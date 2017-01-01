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Автоледи устроила жуткое ДТП в Калифорнии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:13
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Жуткая авария в Калифорнии, которая лишь каким-то чудом - не привела к жертвам. ДТП запечатлели на видео камеры наблюдения.

В центре внимания - седан Шевроле, у которого отвалилось колесо. В результате, легковушка перевернулась дном кверху. И в таком положении влетела в другую машину, припаркованную у жилого дома. Протаранила - и, вдобавок, впечатала в стоявший впереди пикап.

За рулём, как сообщается, оказалась женщина, которая находилась в неадекватном состоянии. Утверждала, что была ограблена. Но, скорее всего, - просто была сильно пьяна. Или - приняла наркотики.
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