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Разрушительный торнадо прошёл в Южной Африке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:45
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Огромная воронка в сопровождении грозового фронта. Это - мощнейший торнадо, который обрушился на южноафриканский город Вааль-Марина.

Местный мобильный репортёр запечатлел смерч на видео издалека. Правда, с разных ракурсов! Подъехать поближе - не решился. Видимо, не захотел рисковать. Но и без того кадры получились более чем эффектными.


Впрочем, местным жителям ураган - эстетического удовольствия не доставил. Зато - причинил внушительный материальный ущерб. Судя по любительским фотографиям, бил стёкла, срывал ворота с петель, ломал деревья, гонял по округе мусор. И, ко всему прочему, принёс с собой крупный град.


Сообщается, что несколько сотен построек - повреждены или разрушены. А в списке пострадавших - не менее пятидесяти человек.
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