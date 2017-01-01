Разрушительный торнадо прошёл в Южной Африке
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:45
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Местный мобильный репортёр запечатлел смерч на видео издалека. Правда, с разных ракурсов! Подъехать поближе - не решился. Видимо, не захотел рисковать. Но и без того кадры получились более чем эффектными.
Впрочем, местным жителям ураган - эстетического удовольствия не доставил. Зато - причинил внушительный материальный ущерб. Судя по любительским фотографиям, бил стёкла, срывал ворота с петель, ломал деревья, гонял по округе мусор. И, ко всему прочему, принёс с собой крупный град.
Сообщается, что несколько сотен построек - повреждены или разрушены. А в списке пострадавших - не менее пятидесяти человек.
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