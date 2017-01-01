Охранник спас двух человек из горящей машины в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:06
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Как сообщается, на глазах спасителей внедорожник врезался в дерево и запылал. Как потом выяснилось, водитель был пьян. Автомобиль мог взорваться в любой момент. И тем не менее, очевидцы бросились к нему и начали спасать потерявших сознание людей. Часть записи с камеры наблюдения попала в Сеть. По словам охранника, он долго не мог открыть заклинившую дверцу, чтобы вытащить женщину-пассажира - и возвращался к горящему автомобилю четыре раза. Наконец, металл поддался.
Спасенных оттащили на безопасное расстояние. Они выжили. За этот поступок герои получили награды от местных властей.
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