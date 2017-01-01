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Отважная англичанка спасла собаку во время шторма

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:30
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В Великобритании молодая женщина бросилась в море, чтобы спасти собаку.

Судя по всему, животное унесло волной. Сильный шторм чуть не сорвал операцию. Девушку, как видно на кадрах, выбросило на берег, а пёс остался в воде. Но в какой-то момент стихия пошла навстречу, и вдруг появился шанс схватить несчастную собаку.

Героиня ролика не растерялась - отреагировала мгновенно. В финале, как сообщается, подключились и очевидцы, которые наблюдали всё это на берегу.
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