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Пасмурный день в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:08
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В Москве немного потеплело. Из под снега выглянула зелёная трава. Дует прохладный ветер. Осадков нет. Температура поднялась до +3°C.

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