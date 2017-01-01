Пасмурный день в Москве

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:08

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В Москве немного потеплело. Из под снега выглянула зелёная трава. Дует прохладный ветер. Осадков нет. Температура поднялась до +3°C.