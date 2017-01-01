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Камчатские моряки спасли в Японском море корейский рыбаков

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:01
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Камчатские моряки спасли в Японском море группу рыбаков из Северной Кореи.

Сообщается, что теплоход “Иван Ильичёв” двигался из Владивостока в Пусан. Он находился в двухстах милях от берега, когда старпом вдруг увидел за бортом полузатонувшую деревянную лодку. Ее заднюю часть затопило, над волнами виднелся только нос.

Рыбаки провели примерно сутки на палубе, стоя по пояс в холодной воде. Трое были живы, один погиб. Всех подняли на теплоход. Операцию сняли на видео на мобильные телефоны.

Спасённых северокорейцев привезли во Владивосток. Они приходят в себя в больнице. А камчатский теплоход уже вернулся в море.
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