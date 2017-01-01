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Главная  /  Репортажи  /  Новогоднюю ёлку начали собирать на Зубовском бульваре

Новогоднюю ёлку начали собирать на Зубовском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:56
  • 17
  • 0

У станции метро "Парк культуры" (кольцевая) установили новогоднюю ёлку.

  • 17
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Комментарии (0)

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