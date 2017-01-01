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Вот такая вот погода в Краснодаре в декабре

Автор:
IvanYank
Дата публикации:
16:24
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Вот снял видео Краснодара с высоты 20 этажа. ЖК "Губернский" Тепло здесь хорошо)

  • 31
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Комментарии (0)

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