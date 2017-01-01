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Аномально теплая погода установилась в столичном регионе

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:46
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В столичном регионе установилась аномально теплая погода. Температура повысилась до +4 градусов. Как сообщают синоптики, среда стала самым тёплым днём с начала осенне-зимнего периода. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Возможны кратковременные осадки и понижение температуры до 0 - +1 градус, однако к выходным метеорологи ожидают новый всплеск тепла. Температура воздуха прогреется до +3-4 градусов. Наступление настоящей зимы по прогнозам пока откладывается на неопределенный срок.

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