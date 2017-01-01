Самый большой в мире мультимедийный шар засветился на Поклонной горе

Автор: Uwis Дата публикации: 18:04

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Самый большой в мире мультимедийный шар уже радует москвичей и гостей столицы всеми цветами радуги на Поклонной горе.