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Южно-Сахалинск засыпало снегом

Автор:
Gold68
Дата публикации:
19:40
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Южно-Сахалинск засыпало снегом. Дороги расчищает тяжелая техника.

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