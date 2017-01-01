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В Казахстане проходит забастовка шахтёров

Автор:
Фёдор Бехтольд
Дата публикации:
22:42
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Уже три дня продолжается забастовка горняков на шахтах в Карагандинской области Казахстана. Люди не выезжают на поверхность с ночной смены 10 декабря. Работникам под землю опускают воду и еду, на предприятиях дежурят бригады скорой помощи. Власти всячески пытаются вывести шахтёров на гора и не придавать произошедшее огласке. Однако, люди настроены решительно и не намерены отступать от своих требований. Одно из них - это повышение зарплаты, сокращение пенсионного возраста для рабочих, занятых на вредных производствах с 63 до 50 лет, строительство в городе спорткомплекса, кинотеатра и мест для отдыха.

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