На Поклонной горе в Москве открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Автор: Uwis Дата публикации: 20:21

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На Поклонной горе в Москве открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.