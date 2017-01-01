Монтаж новогодних ёлочек на Кузнецком Мосту

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:34

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На фестивальной площадки "Путешествие в Рождество-2018" на Кузнецком мосту приступили к установке оригинальных ёлочек. Каждая красавица украшена по своему.