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Главная  /  Репортажи  /  Такси вмяло под фуру в серьезном ДТП на Люблинской улице

Такси вмяло под фуру в серьезном ДТП на Люблинской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:18
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На юго-востоке в серьезном ДТП пострадали два человека. На Люблинской улице у дома 117/4 при движении в сторону центра столкнулись "ВАЗ", автомобиль службы такси "Хендай" и грузовик. "ВАЗ" влетел в заднюю часть машины такси в результате чего она протаранила стояющий у светофора грузовой автомобиль. Легковые автомобили получили серьезные повреждения. Два человека получили травмы различной степени тяжести, одного пострадавшего госпитализировали в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.

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