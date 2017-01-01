Такси вмяло под фуру в серьезном ДТП на Люблинской улице

Автор: denis947 Дата публикации: 20:18

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На юго-востоке в серьезном ДТП пострадали два человека. На Люблинской улице у дома 117/4 при движении в сторону центра столкнулись "ВАЗ", автомобиль службы такси "Хендай" и грузовик. "ВАЗ" влетел в заднюю часть машины такси в результате чего она протаранила стояющий у светофора грузовой автомобиль. Легковые автомобили получили серьезные повреждения. Два человека получили травмы различной степени тяжести, одного пострадавшего госпитализировали в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.