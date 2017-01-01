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Главная  /  Репортажи  /  Ямы и грязь в 14-м Новом переулке города Таганрог

Ямы и грязь в 14-м Новом переулке города Таганрог

Автор:
orlov263
Дата публикации:
22:29
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В городе Таганроге, Ростовской области, жители новостроек, это порядка 500 заселенных квартир, находящихся по 14 новому переулку (проезд к ул. Очистная, 13 и 15 новому переулку), уже 5 лет не могут добиться ремонта единственной дороги (порядка 200-300 метров), по которой дети ходят в школу, ездит скорая помощь, не ходит общественный транспорт таксисты даже отказываются ехать. Дома сданы еще в 2012 году, местным и региональными властями пишем все время письма, в ответ получаем, только бестолковые отписки, ответ один "сделаем на следующий год", на днях вообще письмо пришло, типа до 2019года перенесли строительство. Прошу помощи с вашей стороны т. к. уже сил нет...

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