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Теплый декабрьский вечер в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:32
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В столице аномально тепло, по небу проплывают облака. Горожане и гости столицы спешат за подарками.

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