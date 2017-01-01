Музыкальная шкатулка в Столешниковом переулке

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:30

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В Столешниковом переулке можно запустить, повернув ключик музыкальную шкатулку и заиграет музыка, а балерина исполнит свой танец.