Здание межевальной канцелярии в центре Москвы отреставрируют

Автор: tim777 Дата публикации: 21:35

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Городской Департамент по конкурентной политике выставил на аукцион главный дом городской усадьбы XVII века, в котором располагалась Московская межевальная канцелярия. Инвестор сможет арендовать здание по льготной ставке, но при этом обязательно должен отреставрировать здание. Особняк находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Китай-город» по адресу: Хохловский переулок, дом 10, строение 1. Площадь трехэтажного дома — 1,7 тысячи квадратных метров. С западной стороны здания сохранился палисад — бывший партер с фонтаном конца XIX века. «Будущий инвестор получит возможность в течение 49 лет со ставкой аренды один рубль за квадратный метр арендовать историческое здание в центре Москвы. Но чтобы перейти на льготный вариант оплаты, арендатор должен провести на объекте ремонтно-реставрационные работы в срок до пяти лет», — сообщил руководитель городского Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. Усадьба была построена в XVII веке. По словам краеведа Филиппа Смирнова, первыми ее владельцами были, вероятнее всего, Лопухины, позже — Сытины и Шереметевы. Затем усадьбу купил и переустроил князь Иван Лобанов-Ростовский, а после его смерти поместье отошло казне. «Сама усадьба почти не сохранилась, однако это один из интереснейших адресов Ивановской горки, почти неисследованный. И реставрация этого объекта, возможно, готовит нам открытия», — рассказал Филипп Смирнов. Охранное обязательство включает в себя сохранение кровли, перекрытий, фасадного оформления, внутреннего убранства. Для этого будущий арендатор должен провести проектно-изыскательные работы и лишь потом приступить к восстановлению исторического вида усадьбы. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 января, торги пройдут 26 января 2018 года.