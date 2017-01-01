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Серьёзное ДТП на Люблинской улице: два человека пострадали

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
22:03
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Вечером 13 декабря на Люблинской улице произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало два человека. Столкнулись 3 автомобиля, "ВАЗ", автомобиль такси "Хёндай" и грузовик "ДАФ". На перекрёстке с ул. Краснодарская на запрещающий сигнал светофора остановился грузовик "ДАФ", позади его, притормаживал а/м такси, в этот момент "ВАЗ" на высокой скорости таранит а/м такси. Такси влетает под грузовик. В итоге травмы получили два человека, одного госпитализировали, второму пострадавшему была оказана мед помощь на месте. В сторону центра образовался большой затор. Автомобили получили серьёзные повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит разобраться в случившимся.

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