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Белый город на Хохловской площади после работ по благоустройству

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:04
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Крупный фрагмент основания крепостных стен Белого города, построенных в конце 16 века, был найден в 2007 году во время подготовки к строительству развлекательного центра. Археологи нашли не только хорошо сохранившеюся кладку длиной 51 м и шириной 4,5 м., высотой до 1,2 м., но и старинные монеты, предметы быта, разные архитектурные детали, в том числе два фрагмента восьмигранной колонны из белого камня. Строительство остановили, а фрагмент стены защитили от воздействий внешней среды. Дальнейшая судьба памятника почти десятилетие оставалась неопределенной. Всё это время фрагмент стены находился в строительном котловане за забором. В 2016 года будущее археологической находки определили горожане: 65% участников проекта "Активный гражданин" проголосовали за музеефиксацию фрагмента Белого города. В 2017 году были проведены реставрационные работы: памятник очистили от грязи и пыли, фрагменты стены Белого города выложили в единую структурную композицию, древнюю кладку обработали специальным составом не пропускающим влагу. После проведенных работ по благоустройству, на Хохловской площади появился археологический музей под открытым небом.

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