На Лубянской площади установили одну из самых больших новогодних елок: ее высота - 25 метров
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:40
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Десять самых высоких новогодних деревьев - высотой от 16 до 20 метров - установят на центральных улицах и площадях, в частности, на Трубной, Арбатской площадях, на Новом Арбате, Воздвиженке, Зубовской площади. Они будут украшены шарами с внутренней подсветкой, зеркальными и матовыми шарами, световыми игрушками в виде долек апельсина, варежек и валенок. Живыми деревьями оформят площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".
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