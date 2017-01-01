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Главная  /  Репортажи  /  На Лубянской площади установили одну из самых больших новогодних елок: ее высота - 25 метров

На Лубянской площади установили одну из самых больших новогодних елок: ее высота - 25 метров

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:40
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Десять самых высоких новогодних деревьев - высотой от 16 до 20 метров - установят на центральных улицах и площадях, в частности, на Трубной, Арбатской площадях, на Новом Арбате, Воздвиженке, Зубовской площади. Они будут украшены шарами с внутренней подсветкой, зеркальными и матовыми шарами, световыми игрушками в виде долек апельсина, варежек и валенок. Живыми деревьями оформят площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".

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