Дед Мороз и Снегурочка на санях, заправленных лошадьми, появились под Триумфальной аркой

Автор: Uwis Дата публикации: 13.12 23:52

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Дед Мороз и Снегурочка на санях, заправленных лошадьми, появились под Триумфальной аркой.