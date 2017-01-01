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Бензовоз протаранил два авто на Киевском шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
00:24
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Столкнулись бензовоз "Мерседес", "КИА" и "Ауди". Все автомобили двигались попутно в сторону области. На 25 километре трассы бензовоз протаранил "Ауди" в заднюю часть. От удара иномарку развернуло и в нее врезался "КИА". В результате ДТП пострадал водитель "Ауди". Медики диагностировали у него травму головы. После аварии на проезжую часть из бензобака "Ауди" вылилось топливо. Для его смыва на место аварии прибыли пожарные. Движение по двум полосам Киевского шоссе было перекрыто. Образовался затор длиной в 5 км.

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