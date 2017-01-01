В Казани пожилой мужчина живёт у мусоропровода
- Автор:
- mepemopucm
- Дата публикации:
- 09:28
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- 35
Дедушку выгнали на улицу зимой, жена и дочь. Отобрали все: документы, ключи, деньги ,телефон. Дедушка живет у мусоропровода, и ждет пока доблестная полиция отработает в положенные по закону сроки. А есть телекомпания "Эфир", в которую я обращался несколько раз , чтоб сняли репортаж об этом безобразии. Но, оказывается, судьба этого дедушки не актуальна, так как за двое суток никто не приехал.
- 35
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