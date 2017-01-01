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Главная  /  Репортажи  /  В Казани пожилой мужчина живёт у мусоропровода

В Казани пожилой мужчина живёт у мусоропровода

Автор:
mepemopucm
Дата публикации:
09:28
  • 35
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Дедушку выгнали на улицу зимой, жена и дочь. Отобрали все: документы, ключи, деньги ,телефон. Дедушка живет у мусоропровода, и ждет пока доблестная полиция отработает в положенные по закону сроки. А есть телекомпания "Эфир", в которую я обращался несколько раз , чтоб сняли репортаж об этом безобразии. Но, оказывается, судьба этого дедушки не актуальна, так как за двое суток никто не приехал.
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Комментарии (0)

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