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Живую ёлку в этом году установили в Александровском саду

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:10
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  • 0

Живую ёлку в этом году установили на центральной клумбе в Александровском саду, а также включили цветную динамическую подсветку.

  • 13
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Комментарии (0)

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