Музыканты в столичном метрополитене (03.09.2017 г.)

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Немного позитива. Два отличных музыканта играют каверы, известные каждому. Собралось много зрителей.

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198577

Москва, станция метро "Октябрьская"