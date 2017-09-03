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Музыканты в столичном метрополитене (03.09.2017 г.)

Автор:
mike_shumratov
Дата публикации:
03:42
  • 9
  • 0

Немного позитива. Два отличных музыканта играют каверы, известные каждому. Собралось много зрителей.

Москва, станция метро "Октябрьская"
  • 9
  • 0

Комментарии (0)

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