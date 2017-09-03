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Мотоциклист попытался скрыться от сотрудников ДПС и попал в ДТП на МКАД (камеры наблюдения)

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
04:07
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Ночью на юге Москвы разыгралась настоящая погоня за мотоциклистом. Мотоциклиста заметили в районе пересечения Коломенского проезда с Каширским шоссе. На требование сотрудников ДПС мотоциклист не отреагировал и начал скрываться. Сотрудники ДПС начали преследовать мотоциклиста. Погоня была довольно продолжительной, один экипаж проехал практически половину округа, после чего на пересечении МКАД с улицей Липецкая к погоне присоединились ещё 3 экипажа ДПС. Мотоциклиста попытались взять в "коробочку", но он вёл себя неадекватно и пытался протаранить патрульные автомобили. В районе 11 километра МКАД мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с попутно едущим автомобилем, после чего был задержан. Получил ли мотоциклист травмы в результате ДТП неизвестно. На месте работают сотрудники ДПС.

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