В США рыбаки привязали к лодке живую акулу и довели её до смерти
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:20
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Хотели - развлечься. Но - предстанут перед судом. Это - про жителей штата Флорида, которые привязали живую акулу к своей моторной лодке с помощью троса. И протащили по воде - на огромной скорости. Всё запечатлели на видео и выложили ролик в Сеть.
Как сообщается, замучили морскую хищницу - до смерти. Громко смеялись - и явно рассчитывали на такую же реакцию от Интернет-пользователей. Вот только большинство - циничную забаву не одобрили. А кто-то - решил обратиться в окружную прокуратуру.
Теперь весельчаки могут получить до тридцати лет тюрьмы за жестокое обращение с животным.
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