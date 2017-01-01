В США рыбаки привязали к лодке живую акулу и довели её до смерти

Автор: mreportertv Дата публикации: 11:20

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ВНИМАНИЕ!!! 18+! Видео не рекомендовано к просмотру людям с ослабленной психикой!!!

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198583