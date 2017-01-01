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Главная  /  Репортажи  /  В США рыбаки привязали к лодке живую акулу и довели её до смерти

В США рыбаки привязали к лодке живую акулу и довели её до смерти

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:20
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! Видео не рекомендовано к просмотру людям с ослабленной психикой!!!
Хотели - развлечься. Но - предстанут перед судом. Это - про жителей штата Флорида, которые привязали живую акулу к своей моторной лодке с помощью троса. И протащили по воде - на огромной скорости. Всё запечатлели на видео и выложили ролик в Сеть.

Как сообщается, замучили морскую хищницу - до смерти. Громко смеялись - и явно рассчитывали на такую же реакцию от Интернет-пользователей. Вот только большинство - циничную забаву не одобрили. А кто-то - решил обратиться в окружную прокуратуру.

Теперь весельчаки могут получить до тридцати лет тюрьмы за жестокое обращение с животным.
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