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Супер-Санта пришёл на помощь поскользнувшейся на тротуаре женщине

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:31
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Это - не просто Санта, а самый настоящий Супер-Санта. Так комментируют этот ролик пользователи Сети.

Британские юзеры в восторге от мужчины в костюме зимнего волшебника, который, как сообщается, оперативно пришёл на помощь поскользнувшейся и упавшей на заледенелый тротуар женщине. По счастливому стечению обстоятельств, ехал мимо на своём автомобиле. Моментально выскочил из салона. Подбежал к пострадавшей, поднял её и даже заботливо надел шапку.

В общем, сделал всё возможное для того, чтобы прославиться на весь Интернет.
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Комментарии (0)

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