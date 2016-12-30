Супер-Санта пришёл на помощь поскользнувшейся на тротуаре женщине
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:31
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Британские юзеры в восторге от мужчины в костюме зимнего волшебника, который, как сообщается, оперативно пришёл на помощь поскользнувшейся и упавшей на заледенелый тротуар женщине. По счастливому стечению обстоятельств, ехал мимо на своём автомобиле. Моментально выскочил из салона. Подбежал к пострадавшей, поднял её и даже заботливо надел шапку.
В общем, сделал всё возможное для того, чтобы прославиться на весь Интернет.
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