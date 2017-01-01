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Норильск утонул в сугробах (ВИДЕО)

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:58
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Только норильчане могут веселиться в такую погоду. Комментарий, с которым трудно поспорить, вот к этому видео.

Авторы ролика просто вышли прогуляться. А в итоге - попали в огромный сугроб. Высотой чуть ли не с человека. Судя по заразительному смеху, на непогоду - а именно на холод и обильные снегопады - отреагировали более чем позитивно. Увидели в ней повод как следует повеселиться. Ну и заодно подышали свежим морозным воздухом.

А вот собаке, которую вывели на прогулку, было явно не до веселья. Как видно на этих кадрах, чей-то четвероногий друг утопал в снегу. И играл со своим хозяином без особого энтузиазма.



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Комментарии (0)

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