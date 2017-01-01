Автомобиль на большой скорости протаранил интернет-кафе
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:52
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На записи видно, как работу заведения нарушает крайне бесцеремонный "посетитель" - который прямо на автомобиле въезжает в интернет-кафе. На большой скорости таранит стену, сносит с места стол с компьютерами, за которым сидели более десятка людей. Последние едва успевают отпрыгнуть в сторону от внезапно появившейся опасности.
Остаётся надеяться, что никто из посетителей интернет-кафе серьёзно не пострадал. Ну а что стало причиной ЧП - не сообщается.
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