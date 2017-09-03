Объявление о закрытии трех станций метро Замоскворецкой линии

Автор: Uwis Дата публикации: 13:16

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Объявление о закрытии 16 и 17 декабря трех станций метро Замоскворецкой линии: "Войковская", "Водный стадион" и "Речной вокзал".