Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Объявление о закрытии трех станций метро Замоскворецкой линии

Объявление о закрытии трех станций метро Замоскворецкой линии

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:16
  • 24
  • 0

Объявление о закрытии 16 и 17 декабря трех станций метро Замоскворецкой линии: "Войковская", "Водный стадион" и "Речной вокзал".

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
15:44 | Uwis
Дождь и снег пришли в Москву, а зонты многие оставили дома
10 0
15:43 | Uwis
Концерт группы "Серьга" на станции метро "Курская" в рамках проекта "Музыка в метро"
29 0
03:42 | mike_shumratov
Музыканты в столичном метрополитене (03.09.2017 г.)
48 0
08.11 15:28 | Artem_077
Выход в сторону Красной площади через Спасские ворота Кремля будет закрыт с 10 ноября по 15 декабря 2017 года