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В Китае мужчина выбрался из горящей квартиры через окно

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:29
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В Китае мужчина выбрался из горящей квартиры, находящейся на высоте 23-го этажа. Видео чудесного спасения появилось в Сети.

На кадрах, запечатлённых очевидцами, видно, что помещение охвачено огнём. Огромные языки пламени вырываются наружу. Мужчине, который в тот момент находился внутри, судя по всему, ничего не остаётся, кроме как выбираться из квартиры через окно. Никакой страховки - надежда только на собственную физподготовку и ловкость рук. Наконец, мужчине удаётся спуститься на этаж ниже и зацепиться за решётку на окнах.

Там его, как сообщается, уже поджидали пожарные. Они вовремя открыли окно, подхватили погорельца и помогли мужчине забраться внутрь.
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