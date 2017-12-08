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Поджог автомобиля попал на видео в Ростове-на-Дону

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:44
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В Воронеже в объектив камеры уличного наблюдения попал поджог автомобиля.

Как видно на кадрах, неизвестный подошёл к машине, облил её какой-то жидкостью с разных сторон, а затем - бросил спичку. От чего легковушку сразу охватило огнём.

Сообщается, что причиной поджога стала конкуренция. А неизвестным оказался местный бизнесмен, который решил поджечь авто другого предпринимателя в отместку за написанную в его адрес кляузу. Довести грязное дело до конца мужчине не помешал даже припаркованный по соседству автомобиль. Как пишут местные интернет-издания, огонь, в итоге, практически полностью уничтожил машину и бизнесмена, и не имевшего к ссоре никакого отношения сотрудника полиции, которому принадлежал стоящий рядом чёрный автомобиль.

Теперь в отношении злоумышленника, как сообщается, возбуждено уголовное дело.
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