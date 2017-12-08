Поджог автомобиля попал на видео в Ростове-на-Дону
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:44
-
- 25
Как видно на кадрах, неизвестный подошёл к машине, облил её какой-то жидкостью с разных сторон, а затем - бросил спичку. От чего легковушку сразу охватило огнём.
Сообщается, что причиной поджога стала конкуренция. А неизвестным оказался местный бизнесмен, который решил поджечь авто другого предпринимателя в отместку за написанную в его адрес кляузу. Довести грязное дело до конца мужчине не помешал даже припаркованный по соседству автомобиль. Как пишут местные интернет-издания, огонь, в итоге, практически полностью уничтожил машину и бизнесмена, и не имевшего к ссоре никакого отношения сотрудника полиции, которому принадлежал стоящий рядом чёрный автомобиль.
Теперь в отношении злоумышленника, как сообщается, возбуждено уголовное дело.
- 25
Комментарии (0)