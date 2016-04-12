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Один человек пострадал в ДТП на Калужском шоссе в районе Ватутинок

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
16:22
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Столкнулись "Фиат Дукато" и "ГАЗель", принадлежащая дорожным службам. "Фиат" двигался по Калужскому шоссе в сторону Москвы. В районе поселка Ватутинки, водитель "Фиата" стал обгонять поток автомобилей справа, однако не заметил, что в правом ряду ведутся дорожные работы и на полосе стоит автомобиль "ГАЗель". В результате "Фиат" врезался в "ГАЗель", после чего та отлетела на газон. В результате ДТП травмы получил один из рабочих, находившихся в "ГАЗели". У мужчины медики диагностировали перелом носа. Больше в ДТП никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Движение в сторону Москвы затруднено.

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