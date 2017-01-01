Портрет Сергея Бодрова-младшего появился на стене дома в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 16:35
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- 24
Несколько дней назад в Москве появился портрет Сергея Бодрова-младшего в образе его главного героя — Данилы Багрова из фильма «Брат». Его нарисовали Артур Кашак и Илья Соколов из студии «Artalyans» — довольно известные художники не только в Москве, но и в России. Теперь на западе Москвы по адресу улица Кременчугская, дом 34, корпус 2 люди п6риходят и специально приезжают, чтобы сделать фото у пятиэтажки-общежития, которое десятки лет до этого не привлекала внимания.
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