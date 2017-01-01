Атлантический циклон принес в столицу тёплую погоду

Автор: tim777 Дата публикации: 16:56

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В столичном регионе с приходом Атлантического циклона установилась пасмурная погода с кратковременными осадками в виде мокрого снега и дождя. Термометры показывают +2-3 градуса. Горожане спасаются от осадков при помощи зонтов и уже можно точно сказать, что погода возвратилась в режим поздней осени. Как сообщают синоптики, пасмурная погода в ближайшие дни сохранится. Температура воздуха останется в плюсовых значениях. Заморозки, если их таковыми можно назвать, в столицу придут не ранее 20 чисел декабря.