Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Атлантический циклон принес в столицу тёплую погоду

Атлантический циклон принес в столицу тёплую погоду

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:56
  • 27
  • 0

В столичном регионе с приходом Атлантического циклона установилась пасмурная погода с кратковременными осадками в виде мокрого снега и дождя. Термометры показывают +2-3 градуса. Горожане спасаются от осадков при помощи зонтов и уже можно точно сказать, что погода возвратилась в режим поздней осени. Как сообщают синоптики, пасмурная погода в ближайшие дни сохранится. Температура воздуха останется в плюсовых значениях. Заморозки, если их таковыми можно назвать, в столицу придут не ранее 20 чисел декабря.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
18:32 | LaimeLaim
Сильный снегопад начался в столице
17 0
17:48 | Sargo
Вечерние кадры идущего снега на северо-востоке Москвы