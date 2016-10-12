Кремлёвская АЗС на улице Волхонка будет перенесена в связи с возведением на её месте концертного зала музея Пушкина

Автор: tim777 Дата публикации: 17:20

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Кремлевская АЗС на ул. Волхонка - одна из старейших сохранившихся бензоколонок Москвы - будет перенесена на Кремлевскую набережную, а на ее месте возведут концертный зал. Об этом в министерстве культуры в ходе презентации концепции развития Государственного музея изобразительных искусств им. А.Пушкина сообщил заместитель директора ГМИИ им. А.Пушкина по капитальному строительству Игорь Погребинский. «Мы долго боролись, чтобы разрешили перенести АЗС на ул. Волхонка и расположить ее на Кремлевской набережной. На ее месте будет строительство концертного зала. Проведем конкурсную процедуру, проектирование займет около полугода и оно начнется в 2018 г. Демонтаж старейшей АЗС запланирован на 2019 г.», - сказал И.Погребинский. Он пояснил, что строительство концертного зала может начаться в 2019 г. По его словам, памятный знак (АЗС) будет сохранен в том же виде.