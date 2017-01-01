Дед Мороз и Снегурочка поселились у Триумфальной арки

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:18

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Сани запряженное лошадьми, Дед Мороз И Снегурочка встречают у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте.