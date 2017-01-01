Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Оригинальное оформление фонарей на Новом Арбате

Оригинальное оформление фонарей на Новом Арбате

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:48
  • 18
  • 0

Уже совсем скоро на Новом Арбате зажгутся оригинальные светодиодные композиции на уличных фонарях.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
21:26 | Sargo
В Москве идет снег с дождем
19 0
19:48 | LaimeLaim
Светодиодное украшение уличных фонарей на Поклонной горе