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Лидер популярной рок-группы «СерьГА» Сергей Галанин выступил в Московском метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
20:25
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На площадке «Музыки в метро» в объединённом вестибюле станции «Курская» выступил лидер популярной рок-группы «СерьГА» Сергей Галанин. Концерт состоялся в рамках совместной акции Московского метрополитена и радиостанции «НАШЕ Радио». Он стал полноценной репетицией выступления музыкальной группы на премии «Чартова Дюжина». Также выступление на площадке в метро было приурочено к 19-летию «НАШЕго радио». Зрителями рок-концерта стали более 2 тысяч пассажиров. Благодаря удачному расположению площадки мероприятие не помешало основному пассажиропотоку, несмотря на большое количество слушателей. Пассажиры Московского метрополитена стали участниками настоящего рок-концерта. Лидер группы «СерьГА» Сергей Галанин исполнил для слушателей любимые и известные песни, среди которых «А что нам надо?», «Страна Чудес», «Мы дети большого города». Концерт послушали не только пассажиры метро, но и более миллиона пользователей социальной сети «Одноклассники» благодаря прямой трансляции в группе «НАШЕ Радио». Интервью: Юлия Темникова – начальник Службы пассажирских сервисов ГУП «Московский метрополитен».

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