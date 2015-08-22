В Дарвиновском музее проходит выставка «Чёрное/Белое: парадоксальные цвета»

Автор: Sargo Дата публикации: 21:52

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Проект «Чёрное/Белое: парадоксальные цвета» рассказывает о значении белого, чёрного и чёрно-белого цветов в природе и культуре человека – от законов оптики до капризов моды. Звезда выставки - чучело белого льва, подаренное Дарвиновскому музею в 2017 году на 110-летие. Белые львы чрезвычайно редко встречаются в природе. Дарвиновский музей хранит одну из крупнейших в мире коллекций животных необычной окраски, но белого льва в собрании до настоящего времени не было. В рамках проекта откроется выставка Сергея Яралова «Два цвета. Монохромная диалектика», которая представляет чёрное и белое в разных жанрах: декоративное искусство, инсталляции, объекты, графика, живопись, фотография и др.