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Квартиру М. Булгакова начнут реставрировать в 2018 году

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:54
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Квартиру Михаила Булгакова на Большой Пироговской начнут реставрировать в 2018 году. Именно в ней писатель работал над романом «Мастер и Маргарита». После реставрации квартира вместе с другими помещениями на первом этаже дома станет частью Мемориального музея М.А. Булгакова. Реставрация квартиры по адресу: Большая Пироговская улица, дом 35а, строение 1, в которой Михаил Булгаков жил с 1927 по 1934 год, начнется в 2018 году. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети «В контакте» Сергей Собянин. Проект уже утвердила Москомэкспертиза. После реставрации квартира вместе с другими помещениями на первом этаже дома станет частью Мемориального музея М.А. Булгакова.

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